POLAR POLAR – L’OMBRIERE Uzes

POLAR POLAR Début : 2025-12-14 à 17:30. Tarif : – euros.

COM. COMMUNES PAYS D’UZES PRÉSENTE : POLAR POLARLorsque la célèbre chaîne de cafés Starbouc décide de s’implanter dans la ville paisible et enneigée de Snowbørg, deux policiers se retrouvent confrontés à une succession de meurtres mystérieux. Un complot mondial se cacherait-il dans une simple tasse de café ? Snowbørg retrouvera-t-elle enfin la paix ? Est-il nécessaire d’avoir un frigo quand on vit dans une ville où il fait -14°C toute l’année ? Avalanche, tire-fesses, et macchiato sans sucre sont au programme de cette enquête menée par le Commandant Soeur et le Lieutenant Trenou.Informations pratiques :L’ouverture des portes et du bar de l’Ombrière se fait 1h avant le début de la représentation.Nous conseillons aux spectateurs d’arriver au moins 30min avant le début de la représentation.Parking gratuit sur place.Accès PMR.

L’OMBRIERE 3 PLACE CROIX DES PALMIERS 30700 Uzes 30