Polar sur Loire Tours

Polar sur Loire

2 Avenue André Malraux Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Cette manifestation réunira une vingtaine d’autrices et d’auteurs ligériens de livres policiers. Cette année, l’invitée d’honneur est Claudine Chollet. Une table ronde sera proposée sur le thème du Cosy Mystery , animée par Brigitte Desbois, libraire de la Vagabonde.

2 Avenue André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire polarsurloire@orange.fr

English :

The event will bring together some twenty authors from the Loire region, representing all crime book genres. Guest of honor: Béatrice Nicodème.

A round-table discussion will be held on the theme of « Histoire en polars », moderated by Brigitte Desbois, bookseller at La Vagabonde.

German :

An dieser Veranstaltung nehmen etwa 20 Autorinnen und Autoren aus der Loire-Region teil, die alle Arten von Kriminalbüchern vertreten. Ehrengast: Béatrice Nicodème.

Eine Podiumsdiskussion zum Thema « Histoire en polars » wird von Brigitte Desbois, Buchhändlerin bei La Vagabonde, geleitet.

Italiano :

L’evento riunirà una ventina di autori della regione della Loira, che rappresentano tutti i generi della narrativa poliziesca. Ospite d’onore: Béatrice Nicodème.

Brigitte Desbois, libraia de La Vagabonde, terrà una tavola rotonda sul tema « La storia nel giallo ».

Espanol :

El acto reunirá a una veintena de autores de la región del Loira, representantes de todos los géneros de la novela negra. Invitada de honor: Béatrice Nicodème.

Brigitte Desbois, librera en La Vagabonde, animará una mesa redonda sobre el tema « La historia en el thriller ».

