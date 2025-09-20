POLARAMA : Atelier photographique en hauteur Bibliothèque municipale Grand Rue Mulhouse

A partir de 12 ans. Venir avec son smartphone ou appareil photo (un appareil polaroid sera également à disposition). Prévoir de bonnes chaussures car cet atelier inclut une promenade dans Mulhouse.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Changez de regard sur Mulhouse lors d’un atelier de prise de vue en hauteur avec le photographe Théo Leteissier.

Après une courte visite de l’exposition « Mulhouse Vue d’en haut », vous vous rendrez à pied dans un lieu perché pour y réaliser des images de la ville en hauteur. Différents jeux photographiques vous seront proposés à partir de votre propre appareil. Il s’agira ensuite de réaliser un panorama collectif de la ville à l’aide d’un Polaroïd mis à disposition.

Venez avec votre appareil photo numérique ou votre smartphone.

A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire au 03 69 77 67 17 ou à contact-bibliotheques@mulhouse.fr

Bibliothèque municipale Grand Rue 19 grand Rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est contact-bibliotheques@mulhouse.fr 03 69 77 67 17 Située dans un bâtiment emblématique du centre-ville, la bibliothèque Grand Rue de Mulhouse conserve un riche fonds patrimonial et propose régulièrement des visites guidées et ateliers autour du livre ancien et des métiers du livre.

@Ville de Mulhouse