Polar(e) avec Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent Théâtre du Rond Point PARIS

Polar(e) avec Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent Théâtre du Rond Point PARIS mercredi 5 novembre 2025.

Le jeune comédien Hocine Kadiri, dix-sept ans, a disparu. La dernière personne avec qui il a été aperçu est le metteur en scène à succès Antoine Morceux, bientôt considéré comme le suspect numéro un. Au fil d’une enquête riche en rebondissements, les masques tombent. Arcanes et faux-semblants du petit monde de la culture apparaissent au grand jour…

Après leur incursion désopilante dans l’histoire du féminisme avec La femme n’existe plus, le duo de choc formé par Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent livre ici une magistrale exploration – à la fois palpitante et cathartique – des ressorts du polar. Avec un humour décapant et un plaisir du jeu manifeste, ils mobilisent brillamment tous les codes du genre pour mieux questionner l’absolu concept de vérité.

Une comédie haletante, des coulisses du théâtre aux coulisses du tribunal.

Du mercredi 05 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :

payant

De 8 à 31 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-23T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre du Rond Point 2bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS