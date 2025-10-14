POLAR(E) Théâtre des 2 Rives Charenton-le-Pont

POLAR(E) Mardi 14 octobre 2025, 20h30 Théâtre des 2 Rives Charenton-le-Pont

POLAR(E) Mardi 14 octobre, 20h30 Théâtre des 2 Rives Val-de-Marne

Billetterie : tarifs pro sur demande

Début : 2025-10-14T20:30:00 – 2025-10-14T22:05:00

Fin : 2025-10-14T20:30:00 – 2025-10-14T22:05:00

Le jeune comédien Hocine Kadiri, dix-sept ans, a disparu. La dernière personne avec qui il a été aperçu est le metteur en scène à succès Antoine Morceux, bientôt considéré comme le suspect numéro un. Au fil d’une enquête riche en rebondissements, les masques tombent. Arcanes et faux-semblants du petit monde de la culture apparaissent au grand jour…

Après leur incursion désopilante dans l’histoire du féminisme avec La femme n’existe plus, le duo de choc formé par Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent livre ici une magistrale exploration – à la fois palpitante et cathartique – des ressorts du polar. Avec un humour décapant et un plaisir du jeu manifeste, ils mobilisent brillamment tous les codes du genre pour mieux questionner l’absolu concept de vérité.

Théâtre des 2 Rives 107 rue de Paris Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France

Les Roches Blanches – Céline FUHRER & Jean-Luc VINCENT théâtre

Christophe RODOMISTO