Polaris École municipale d’Astronomie Alès

5€ adulte, 3€ enfant -de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-10T14:30:00 – 2025-09-10T15:00:00

Fin : 2025-09-17T14:30:00 – 2025-09-17T15:00:00

Film pour enfants à partir de 5 ans. (32 minutes)

Polaris est une histoire ludique alliant pédagogie et effets 3D étonnants. Abordant des concepts astronomiques tels que l’inclinaison de l’axe de la Terre, les types planétaires et la glace du système solaire, le spectacle présente également des éléments clés de la méthode scientifique.

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=72371083 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 24 70 »}]

Séance de Planétarium astronomie cinéma