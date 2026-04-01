Polaris Route du Radôme Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou

Polaris

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-02 2026-05-24 2026-07-06 2026-10-18

JJames, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de la Terre.

Une aventure scientifique extraordinaire va les mener de la construction d’un observatoire à celle d’un vaisseau spatial de fortune. Au cours d’un voyage autour de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils répondront à leur interrogation et découvriront que les planètes ont des points communs mais aussi des différences !

Dès 4 ans.

Ouverture des portes 30 minutes avant la 1ère séance

il est conseillé d’arriver 20 minutes avant le début.

Durée moyenne de projection 45 à 50 minutes.

Il est impossible de rentrer en cours de séance.

Les enfants de moins de 15 ans doivent venir accompagnés. .

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 32

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English :

L’événement Polaris Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose