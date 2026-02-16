Pol’art’ival Treignac Projet Treignac

Pol’art’ival

Treignac Projet présente le Pol’art’ival, au programme

15h 17h Initiation à la pratique de la pole dance, suivi d’un goûter offert aux participants.

17h 18h Présentation de l’expo de photographies.

18h 19h30 Spectacle de Pole Dance.

19h30 21h00 Repas rougail/saucisses ou végé, sur réservation (conseillé).

21h 22h30 Scène ouverte concerts

Entrée Participation libre. .

Treignac Projet 2, rue Ignace Dumergue Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 92 09

