Pol’art’ival Treignac Projet Treignac

Treignac Projet 2, rue Ignace Dumergue Treignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Treignac Projet présente le Pol’art’ival, au programme
15h 17h Initiation à la pratique de la pole dance, suivi d’un goûter offert aux participants.
17h 18h Présentation de l’expo de photographies.
18h 19h30 Spectacle de Pole Dance.
19h30 21h00 Repas rougail/saucisses ou végé, sur réservation (conseillé).
21h 22h30 Scène ouverte concerts
Entrée Participation libre. .
