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Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans château d’Ollans Ollans

Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans château d’Ollans Ollans vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : château d'Ollans

Adresse : Rue du Château

Ville : 25640 Ollans

Département : Doubs

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Ollans

Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans

château d’Ollans Rue du Château Ollans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

La compagnie La Chouette Clairette propose un polar(t) improvisé pour découvrir le patrimoine du château d’Ollans autrement, tout en résolvant un crime.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme du Doubs Baumois.
Laissez vous entraîner dans une ambiance envoûtante où la parole oscille entre légendes et mélodies.   .

château d’Ollans Rue du Château Ollans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98  info@ot-doubsbaumois.fr

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English : Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans

L’événement Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans Ollans a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS