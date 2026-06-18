Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans château d’Ollans Ollans

Ollans

Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans

château d’Ollans Rue du Château Ollans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La compagnie La Chouette Clairette propose un polar(t) improvisé pour découvrir le patrimoine du château d’Ollans autrement, tout en résolvant un crime.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme du Doubs Baumois.

Laissez vous entraîner dans une ambiance envoûtante où la parole oscille entre légendes et mélodies. .

château d’Ollans Rue du Château Ollans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-doubsbaumois.fr

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English : Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans

L’événement Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans Ollans a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS