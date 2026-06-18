Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans château d’Ollans Ollans
Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans château d’Ollans Ollans vendredi 31 juillet 2026.
Ollans
Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans
château d’Ollans Rue du Château Ollans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La compagnie La Chouette Clairette propose un polar(t) improvisé pour découvrir le patrimoine du château d’Ollans autrement, tout en résolvant un crime.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme du Doubs Baumois.
Laissez vous entraîner dans une ambiance envoûtante où la parole oscille entre légendes et mélodies. .
château d’Ollans Rue du Château Ollans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-doubsbaumois.fr
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English : Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans
L’événement Polar(t)s improvisés dans le château d’Ollans Ollans a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS