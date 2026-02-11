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AGENDA · Huanne-Montmartin

Polar(t)s Improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon Château de Montmartin Huanne-Montmartin

mercredi 29 juillet 2026 · Château de Montmartin · Huanne-Montmartin

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Château de Montmartin
Adresse
8 Rue du Château
Ville
25680 Huanne-Montmartin
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Huanne-Montmartin

Polar(t)s Improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon

Château de Montmartin 8 Rue du Château Huanne-Montmartin Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

La compagnie La Chouette Clairette vous invite à vivre 7 spectacles, dont un au Château de Montmartin. Spectacles en déambulation, improvisés et interactifs. Chaque rendez-vous est une nouvelle occasion de découvrir le patrimoine de la Vallée de l’Ognon. Inscriptions obligatoires auprès des offices de tourisme.   .

Château de Montmartin 8 Rue du Château Huanne-Montmartin 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 99 52 

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English : Polar(t)s Improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon

L’événement Polar(t)s Improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon Huanne-Montmartin a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES

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