Polar(t)s Improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon Château de Montmartin Huanne-Montmartin
mercredi 29 juillet 2026 · Château de Montmartin · Huanne-Montmartin
Informations pratiques
Huanne-Montmartin
Polar(t)s Improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon
Château de Montmartin 8 Rue du Château Huanne-Montmartin Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
La compagnie La Chouette Clairette vous invite à vivre 7 spectacles, dont un au Château de Montmartin. Spectacles en déambulation, improvisés et interactifs. Chaque rendez-vous est une nouvelle occasion de découvrir le patrimoine de la Vallée de l’Ognon. Inscriptions obligatoires auprès des offices de tourisme. .
Château de Montmartin 8 Rue du Château Huanne-Montmartin 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 99 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Polar(t)s Improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon
L’événement Polar(t)s Improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon Huanne-Montmartin a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES