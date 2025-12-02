Pôle culturel le Quatro Décembre Le Quatro Baud
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan
• Mardi 2 à 16h30 café-causerie spécial polar
• Vendredi 5 à 12h45 sieste musicale
• Samedi 6 à 14h atelier créatif en famille
• Lundi 8 à 14h conférence du groupe d’histoire du Pays de Baud La mémoire du sillon par Jean-Pierre Morvan
• Mercredi 10 à 10h30 conversation en anglais improvers
• Samedi 13 à 11h croc’en bulle spécial Noël, adultes
• Mardi 16 à 14h30 conversation en anglais good speakers
• Vendredi 19 à 20h projection vendanges en utopie
• Samedi 20 à 11h visite commentée exposition tambours battantes
Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14
