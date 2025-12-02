Pôle culturel le Quatro Décembre Le Quatro Baud

Pôle culturel le Quatro Décembre

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-02

• Mardi 2 à 16h30 café-causerie spécial polar

• Vendredi 5 à 12h45 sieste musicale

• Samedi 6 à 14h atelier créatif en famille

• Lundi 8 à 14h conférence du groupe d’histoire du Pays de Baud La mémoire du sillon par Jean-Pierre Morvan

• Mercredi 10 à 10h30 conversation en anglais improvers

• Samedi 13 à 11h croc’en bulle spécial Noël, adultes

• Mardi 16 à 14h30 conversation en anglais good speakers

• Vendredi 19 à 20h projection vendanges en utopie

• Samedi 20 à 11h visite commentée exposition tambours battantes

Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pôle culturel le Quatro Décembre Baud a été mis à jour le 2025-11-05 par OT BAUD Communauté