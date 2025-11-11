Pôle culturel le Quatro Janvier Le Quatro Baud
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-31
2026-01-09
• Vendredi 9 à 12h45 sieste musicale
• Vendredi 9 à 18h visite commentée exposition tambours battantes
• Samedi 10 à 11h racontines (0-3ans)
• Lundi 12 à 14h conférence du groupe d’histoire du Pays de Baud Les Rohan par Claire Tartamella
• Vendredi 23 à 18h30 lecture en pyjama [nuit de la lecture]
• Samedi 24 à 18h30 impromptu dans une médiathèque la nuit [nuit de la lecture]
• Dimanche 25 à 15h spectacle surprise [nuit de la lecture]
• Samedi 31 à 11h atelier créatif pour les enfants
• Samedi 31 à 11h croc’en bulle sélection du festival de Sainte-Hélène, adultes
Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14
