Pôle culturel le Quatro Janvier Le Quatro Baud

Pôle culturel le Quatro Janvier

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-09

• Vendredi 9 à 12h45 sieste musicale

• Vendredi 9 à 18h visite commentée exposition tambours battantes

• Samedi 10 à 11h racontines (0-3ans)

• Lundi 12 à 14h conférence du groupe d’histoire du Pays de Baud Les Rohan par Claire Tartamella

• Vendredi 23 à 18h30 lecture en pyjama [nuit de la lecture]

• Samedi 24 à 18h30 impromptu dans une médiathèque la nuit [nuit de la lecture]

• Dimanche 25 à 15h spectacle surprise [nuit de la lecture]

• Samedi 31 à 11h atelier créatif pour les enfants

• Samedi 31 à 11h croc’en bulle sélection du festival de Sainte-Hélène, adultes

Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pôle culturel le Quatro Janvier Baud a été mis à jour le 2025-11-07 par OT BAUD Communauté