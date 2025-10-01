Pôle culturel le Quatro Octobre Le Quatro Baud
Pôle culturel le Quatro Octobre Le Quatro Baud mercredi 1 octobre 2025.
Pôle culturel le Quatro Octobre
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-01
• Mercredi 1 à 10h30 conversation en anglais improvers
• Vendredi 3 à 12h45 sieste musicale
• Samedi 4 à 11h Kafé-ciné à la médiathèque & atelier créatif bilingue pour les enfants
• Mardi 7 à 16h30 café-causerie rentrée littéraire & conversation en anglais good speakers
• Mercredi 8 de 15h à 17h atelier découverte de la sphero bolt, une initiation ludique à la robotique et à la programmation, à partir de 11 ans
• Lundi 13 à 14h conférence du groupe d’histoire du Pays de Baud « Lorient port négrier » par Jacque Chérel
• Samedi 18 à 11h les racontines, histoires, comptines et chansons à partager en familles, enfants de 0 à 3 ans
• Jeudi 23 à partir de 14h tournoi de Mario Kart à vos manettes !
• Samedi 25 à 11h croc’en bulles sur le thème des nouveautés, public adulte
• Mercredi 29 de 14h à 17h comment aborder le réel en BD, animé par Fabien Grolleau, à partir de 14 ans
Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Pôle culturel le Quatro Octobre Baud a été mis à jour le 2025-09-21 par OT BAUD Communauté