Pôle culturel le Quatro Octobre Le Quatro Baud

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

• Mercredi 1 à 10h30 conversation en anglais improvers

• Vendredi 3 à 12h45 sieste musicale

• Samedi 4 à 11h Kafé-ciné à la médiathèque & atelier créatif bilingue pour les enfants

• Mardi 7 à 16h30 café-causerie rentrée littéraire & conversation en anglais good speakers

• Mercredi 8 de 15h à 17h atelier découverte de la sphero bolt, une initiation ludique à la robotique et à la programmation, à partir de 11 ans

• Lundi 13 à 14h conférence du groupe d’histoire du Pays de Baud « Lorient port négrier » par Jacque Chérel

• Samedi 18 à 11h les racontines, histoires, comptines et chansons à partager en familles, enfants de 0 à 3 ans

• Jeudi 23 à partir de 14h tournoi de Mario Kart à vos manettes !

• Samedi 25 à 11h croc’en bulles sur le thème des nouveautés, public adulte

• Mercredi 29 de 14h à 17h comment aborder le réel en BD, animé par Fabien Grolleau, à partir de 14 ans

Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 16

