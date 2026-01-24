Pôle culturel les Imaginaires février Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy
Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-28
2026-02-10
• Mardi 10 à 18h à la page café littéraire, ados/adultes
• Samedi 14 à 14h30 Café philo amour et cinéma, ados/adultes
• Mercredi 18 à 15h30 cinéma l’Odyssée de Choum, 4 ans et +
• Samedi 28 à 14h30 Atelier linogravure, prenez la vague, 7 ans et +
Gratuit sur réservation. .
Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 07 82 20
