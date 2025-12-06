Pôle culturel les Imaginaires janvier Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy

Pôle culturel les Imaginaires janvier

Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-28

Samedi 3 à 14h30 Amusez-moi ! jeux de société. 5 ans et +

Mardi 13 à 18h café littéraire. 16 ans et +

Samedi 17 à 15h30 cinéma Dumbo de Tim Burton. 8 ans et +

Mercredi 21 à 15h30 Croq’Histoires. 2 ans et +

Vendredi 23 à 20h Rencontre culturelle le patrimoine breton. Ados/adultes sur réservation

Mercredi 28 à 14h atelier d’initiation à la magie. 8 ans et + sur réservation

Gratuit. .

Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 07 82 20

