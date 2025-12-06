Pôle culturel les Imaginaires janvier Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy
Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Début : 2026-01-03
fin : 2026-01-28
2026-01-03
Samedi 3 à 14h30 Amusez-moi ! jeux de société. 5 ans et +
Mardi 13 à 18h café littéraire. 16 ans et +
Samedi 17 à 15h30 cinéma Dumbo de Tim Burton. 8 ans et +
Mercredi 21 à 15h30 Croq’Histoires. 2 ans et +
Vendredi 23 à 20h Rencontre culturelle le patrimoine breton. Ados/adultes sur réservation
Mercredi 28 à 14h atelier d’initiation à la magie. 8 ans et + sur réservation
Gratuit. .
