Pôle culturel les Imaginaires mars Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy
Pôle culturel les Imaginaires mars Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy mercredi 4 mars 2026.
Pôle culturel les Imaginaires mars
Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-04
• Mercredi 4 à 15h atelier bruitage, 8 ans et +
• Samedi 7 à 19h soirée des droits des femme girl power, exclusivement féminin
• Mardi 17 à 18h à la page café littéraire, ados/adultes
• Mercredi 25 à 15h30 croq’histoires, 2 ans et +
• Samedi 28 à 15h cinéma Astérix mission Cléopâtre, 7 ans et +
Gratuit sur réservation. .
Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 07 82 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pôle culturel les Imaginaires mars Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-01-21 par OT BAUD Communauté