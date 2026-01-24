Pôle culturel les Imaginaires mars Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy

Pôle culturel les Imaginaires mars

Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-28

• Mercredi 4 à 15h atelier bruitage, 8 ans et +

• Samedi 7 à 19h soirée des droits des femme girl power, exclusivement féminin

• Mardi 17 à 18h à la page café littéraire, ados/adultes

• Mercredi 25 à 15h30 croq’histoires, 2 ans et +

• Samedi 28 à 15h cinéma Astérix mission Cléopâtre, 7 ans et +

Gratuit sur réservation. .

Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 07 82 20

