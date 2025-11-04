Pôle culturel les Imaginaires novembre Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy

Pôle culturel les Imaginaires novembre Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy mardi 4 novembre 2025.

Pôle culturel les Imaginaires novembre

Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-04

Mardi 4 à 18h café littéraire. 16 ans et +

Samedi 15 à 15h atelier poésie et papier. Ados/adultes sur réservation

Mercredi 19 à 14h jeu de piste sur la piste de Jules Verne. 8 ans et + sur réservation

Mercredi 26 à 15h30 croq’histoires. 2 ans +

Samedi 29 à 15h30 visite éclair à la Micro-Folie Georges Sand. 12 ans et + sur réservation

Gratuit. .

Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 07 82 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pôle culturel les Imaginaires novembre Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2025-09-18 par OT BAUD Communauté