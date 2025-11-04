Pôle culturel les Imaginaires novembre Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy
Pôle culturel les Imaginaires novembre Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy mardi 4 novembre 2025.
Pôle culturel les Imaginaires novembre
Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-04
Mardi 4 à 18h café littéraire. 16 ans et +
Samedi 15 à 15h atelier poésie et papier. Ados/adultes sur réservation
Mercredi 19 à 14h jeu de piste sur la piste de Jules Verne. 8 ans et + sur réservation
Mercredi 26 à 15h30 croq’histoires. 2 ans +
Samedi 29 à 15h30 visite éclair à la Micro-Folie Georges Sand. 12 ans et + sur réservation
Gratuit. .
Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 07 82 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Pôle culturel les Imaginaires novembre Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2025-09-18 par OT BAUD Communauté