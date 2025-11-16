Pole Dance atelier duo MJC Héritan Mâcon
Pole Dance atelier duo
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 50 – 50 – 60 EUR
La Pole Dance est une discipline sportive et artistique. Cette discipline est pratiquée par les hommes comme par les femmes.
Il s’agit d’un fin mélange entre fitness, souplesse et gymnastique.
Animé par Ianina Altenberend, intervenante certifiée en Pole dance acrobatique et pole dance exotique. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
