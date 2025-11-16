Pole Dance atelier duo MJC Héritan Mâcon

Pole Dance atelier duo

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 60 EUR

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

La Pole Dance est une discipline sportive et artistique. Cette discipline est pratiquée par les hommes comme par les femmes.

Il s’agit d’un fin mélange entre fitness, souplesse et gymnastique.

Animé par Ianina Altenberend, intervenante certifiée en Pole dance acrobatique et pole dance exotique. .

+33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

