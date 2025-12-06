Pole Dance Chorée de Noël MJC Héritan Mâcon

Pole Dance Chorée de Noël

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 15:30:00

2025-12-06

Pendant ce stage, vous allez vous plonger dans l’univers de figures et des combos fluides autour d’une barre et sur le sol.

La chorée de Noël est très sensuelle et charmante sur la thématique de Noël.

Animé par Ianina Altenberend, intervenante certifiée en Pole dance acrobatique et pole dance exotique. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

