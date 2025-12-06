Pole Dance Chorée de Noël MJC Héritan Mâcon
Pole Dance Chorée de Noël MJC Héritan Mâcon samedi 6 décembre 2025.
Pole Dance Chorée de Noël
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 15:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Pendant ce stage, vous allez vous plonger dans l’univers de figures et des combos fluides autour d’une barre et sur le sol.
La chorée de Noël est très sensuelle et charmante sur la thématique de Noël.
Animé par Ianina Altenberend, intervenante certifiée en Pole dance acrobatique et pole dance exotique. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Pole Dance Chorée de Noël Mâcon a été mis à jour le 2025-10-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès