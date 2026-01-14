Pole Dance Chorée de Saint-Valentin MJC Héritan Mâcon
Pole Dance Chorée de Saint-Valentin MJC Héritan Mâcon samedi 7 février 2026.
Pole Dance Chorée de Saint-Valentin
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 15:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Le Pole Dance Exotic est une discipline artistique, sensuelle et expressive, mêlant subtilement danse, souplesse et technique acrobatique. Pendant ce stage, vous apprendrez une chorégraphie sensuelle et aurez l’occasion de vous exprimer autour de la barre ainsi qu’au sol.
La chorégraphie spéciale Saint-Valentin sera particulièrement piquante et placée sous le thème de l’amour, pour explorer votre féminité, votre confiance et votre créativité.
L’atelier est accessible à toutes et à tous, quel que soit votre niveau.
Atelier animé par Ianina ALTENBEREND, intervenante certifiée en Pole dance acrobatique et pole dance exotique. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
L’événement Pole Dance Chorée de Saint-Valentin Mâcon a été mis à jour le 2026-01-14 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès