Pole Dance Chorée de Saint-Valentin MJC Héritan Mâcon

Pole Dance Chorée de Saint-Valentin

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 15:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Le Pole Dance Exotic est une discipline artistique, sensuelle et expressive, mêlant subtilement danse, souplesse et technique acrobatique. Pendant ce stage, vous apprendrez une chorégraphie sensuelle et aurez l’occasion de vous exprimer autour de la barre ainsi qu’au sol.

La chorégraphie spéciale Saint-Valentin sera particulièrement piquante et placée sous le thème de l’amour, pour explorer votre féminité, votre confiance et votre créativité.

L’atelier est accessible à toutes et à tous, quel que soit votre niveau.

Atelier animé par Ianina ALTENBEREND, intervenante certifiée en Pole dance acrobatique et pole dance exotique. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

