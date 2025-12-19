Pole Dance parent enfant MJC Héritan Mâcon
Pole Dance parent enfant MJC Héritan Mâcon dimanche 18 janvier 2026.
Pole Dance parent enfant
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2026-01-18 12:00:00
fin : 2026-01-18 13:00:00
2026-01-18
La pole dance est à la fois une discipline sportive et artistique à découvrir avec votre enfant. Cet atelier propose un mélange d’exercices ludiques, de petits enchaînements et de figures à réaliser à deux, favorisant la complicité et le partage.
Accessible à tous, il ne nécessite aucune expérience préalable et permet à chacun de progresser à son rythme tout en s’amusant. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
