Pole Dance signature jumps de Dimitrii Politov MJC Héritan Mâcon

Pole Dance signature jumps de Dimitrii Politov

MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 10:00:00

fin : 2026-01-18 12:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Pendant cet atelier, nous apprendrons les “signature jumps” de Dimitrii Politov, neuf fois champion mondial de Pole Dance, ces sauts réalisés au cœur des figures le Layback, le Cupidon et le Jade.

Ianina, qui a eu l’occasion de suivre plusieurs stages auprès de Dimitrii, partagera avec plaisir ses techniques, ses astuces et ses secrets pour maîtriser ces mouvements spectaculaires.

L’atelier est accessible à toutes et à tous, quel que soit votre niveau, et chacun pourra progresser à son rythme dans une ambiance bienveillante et motivante. .

MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Pole Dance signature jumps de Dimitrii Politov

