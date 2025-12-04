Pole Danse Saint-Affrique
Pole Danse Saint-Affrique vendredi 2 janvier 2026.
Pole Danse
Saint-Affrique Aveyron
Début : Vendredi 2026-01-02
fin : 2026-01-03
2026-01-02
Laissez-vous emporter par la magie d’un show de pole dance féerique, au cœur des Féeries de Noël de Saint-Affrique !
Deux après-midis pour découvrir et admirer des démonstrations de danse. Les spectateurs pourront profiter d’un spectacle vivant et dynamique pour commencer la nouvelle année avec énergie. .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie coincidanse@hotmail.com
