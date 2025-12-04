Pole Danse

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-02

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-02

Laissez-vous emporter par la magie d’un show de pole dance féerique, au cœur des Féeries de Noël de Saint-Affrique !

Deux après-midis pour découvrir et admirer des démonstrations de danse. Les spectateurs pourront profiter d’un spectacle vivant et dynamique pour commencer la nouvelle année avec énergie. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie coincidanse@hotmail.com

English :

Let yourself be carried away by the magic of a fairytale pole dance show, at the heart of the Féeries de Noël de Saint-Affrique!

L’événement Pole Danse Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)