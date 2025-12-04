Pole Danse Saint-Affrique

Pole Danse

Pole Danse Saint-Affrique vendredi 2 janvier 2026.

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : Début : Vendredi 2026-01-02 fin : 2026-01-03
Début : Vendredi 2026-01-02
fin : 2026-01-03

Date(s) :
2026-01-02

Laissez-vous emporter par la magie d’un show de pole dance féerique, au cœur des Féeries de Noël de Saint-Affrique !
Deux après-midis pour découvrir et admirer des démonstrations de danse. Les spectateurs pourront profiter d’un spectacle vivant et dynamique pour commencer la nouvelle année avec énergie.   .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie   coincidanse@hotmail.com

English :

Let yourself be carried away by the magic of a fairytale pole dance show, at the heart of the Féeries de Noël de Saint-Affrique!

L’événement Pole Danse Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)