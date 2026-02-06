Pôle enfance Jean Zay, Démonstrateur d’un quartier à hauteur d’enfants Groupe scolaire Jean-Zay Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public

Le groupe scolaire Jean-Zay se réinvente ! Plus qu’une école, c’est un véritable lieu de vie qui se dessine, un quartier à hauteur d’enfant. Venez découvrir la présentation complète du projet, la nouvelle vision portée pour le quartier Jean?Zay et partager des moments conviviaux en familles. AU PROGRAMME :Fresque participative Une fresque collective prendra vie sur le parvis du gymnase Jean?Zay, créée avec les enfants du Club Futsal et l’artiste Yassine Latrache. Inspirée de l’univers de Jules Verne, elle invitera petits et grands à voyager dans l’imaginaire. Imaginer une ville à hauteur d’enfants C’est dans le cadre du projet de transformation du groupe scolaire Jean-Zay qu’une large concertation a été menée auprès des enfants afin de recueillir leur vision de leur école, de ses abords et de leurs et de leurs sanitaires. Venez découvrir cette démarche participative et ses résultats ! Fresque au sol L’artiste Lady Bug, réalisera une fresque au sol sur le chemin des écoles, inspirée de l’univers de Jules Verne. Balade « Quoi de nouveau à Bellevue ? » « Quoi de nouveau à Bellevue ? » Une balade à pied pour (re) découvrir le quartier Bellevue : exploration des chemins, découverte de nouveaux recoins, pause au gymnase Daniel?Praud, démonstration sportive et goûter convivial. Balade à vélo Une sortie à vélo proposée par la Ville de Nantes, au niveau du plateau du gymnase, avec une arrivée à l’école.

Groupe scolaire Jean-Zay Couëron 44220



