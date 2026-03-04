Pôle enfance Jean Zay, démonstrateur d’un quartier à hauteur d’enfants, Groupe scolaire Jean-Zay, Couëron
Début : 2026-03-24T16:00:00+01:00 – 2026-03-24T18:30:00+01:00
Fin : 2026-03-24T16:00:00+01:00 – 2026-03-24T18:30:00+01:00
Le groupe scolaire Jean-Zay se réinvente !
Plus qu’une école, c’est un véritable lieu de vie qui se dessine, un quartier à hauteur d’enfant. Venez découvrir la présentation complète du projet, la nouvelle vision portée pour le quartier Jean‑Zay et partager des moments conviviaux en familles.
AU PROGRAMME :
ATELIER
Fresque participative
Par la Ville de Nantes, l’association ANF et l’artiste Yassine Latrache
Participez à un atelier street art porté par l’artiste Yassin Latrache, en lien avec la fresque qui va être réalisée sur le mur du Gymnase.
SPECTACLES
Histoires et Kamishibaï
Par Tapissimots et les Bibliothèques Municipales
Venez écouter des histoires, découvrir le petit théâtre japonais, jouer de la musique ou colorier en famille, sur le thème des sorcières.
BALADE
Balade découverte du quartier
Par l’équipe d’animation du périscolaire
Une promenade pour découvrir les lieux utiles du quartier : espaces pour jouer, lire, se détendre ou s’entraider.
BALADE
Jeu de piste numérique au cœur du quartier
Par l’équipe d’animation du périscolaire, dans le cadre des rendez-vous numériques
Les enfants ont créé des énigmes et des QR codes pour faire découvrir des lieux ressources du quartier aux familles.
ATELIER
Photomaton artistique
Par l’artiste JR et l’école Jean-Zay
Les enfants prendront des photos de leurs mains ou de leurs yeux pour un collage artistique. Les parents sont invités à participer.
EXPOSITION
Imaginer une école à hauteur d’enfants
Par l’association Ardepa
Découvrez les idées des enfants pour transformer leur école et ses abords, dans le cadre du projet Jean-Zay.
ATELIER
Les enfants acteurs de leur quartier
Par le collectif SAGRU
Découvrez le projet qui sera proposé aux enfants pour améliorer les abords de l’école et les chemins pour y accéder. Ça sera aussi l’occasion pour vous d’y participer.
RENCONTRE
Par la Ville de Nantes
Présentation du projet « Pôle enfance »
Découvrez le futur pôle enfance qui se dessine pour les enfants et les familles.
ATELIER
Balade à vélo
Par la Ville de Nantes
Un parcours à vélo au niveau du plateau sportif. Un moment simple pour pédaler ensemble sur le parcours sportif.
Venez avec votre vélo ou nous vous en prêterons un.
PORTES-OUVERTES
Cours d’éveil artistique
Par le Conservatoire
Le cours d’éveil artistique des 6-7 ans aura lieu exceptionnellement à l’école Jean-Zay pour ce temps fort.
RENCONTRE
Exposition sur les projets hand
Par le HBCNantes
Le H vient à vous ! Venez discuter et regarder les projets de l’école autour du hand réalisés par les enfants et les équipes.
Groupe scolaire Jean-Zay 32 bis rue Jean-Claude Maisonneuve Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire
