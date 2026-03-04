Pôle enfance Jean Zay, démonstrateur d’un quartier à hauteur d’enfants, Groupe scolaire Jean-Zay, Couëron

Pôle enfance Jean Zay, démonstrateur d’un quartier à hauteur d’enfants Mardi 24 mars, 16h00 Groupe scolaire Jean-Zay Loire-Atlantique

Le groupe scolaire Jean-Zay se réinvente !

Plus qu’une école, c’est un véritable lieu de vie qui se dessine, un quartier à hauteur d’enfant. Venez découvrir la présentation complète du projet, la nouvelle vision portée pour le quartier Jean‑Zay et partager des moments conviviaux en familles.

AU PROGRAMME :

ATELIER

Fresque participative

Par la Ville de Nantes, l’association ANF et l’artiste Yassine Latrache

Participez à un atelier street art porté par l’artiste Yassin Latrache, en lien avec la fresque qui va être réalisée sur le mur du Gymnase.

SPECTACLES

Histoires et Kamishibaï

Par Tapissimots et les Bibliothèques Municipales

Venez écouter des histoires, découvrir le petit théâtre japonais, jouer de la musique ou colorier en famille, sur le thème des sorcières.

BALADE

Balade découverte du quartier

Par l’équipe d’animation du périscolaire

Une promenade pour découvrir les lieux utiles du quartier : espaces pour jouer, lire, se détendre ou s’entraider.

BALADE

Jeu de piste numérique au cœur du quartier

Par l’équipe d’animation du périscolaire, dans le cadre des rendez-vous numériques

Les enfants ont créé des énigmes et des QR codes pour faire découvrir des lieux ressources du quartier aux familles.

ATELIER

Photomaton artistique

Par l’artiste JR et l’école Jean-Zay

Les enfants prendront des photos de leurs mains ou de leurs yeux pour un collage artistique. Les parents sont invités à participer.

EXPOSITION

Imaginer une école à hauteur d’enfants

Par l’association Ardepa

Découvrez les idées des enfants pour transformer leur école et ses abords, dans le cadre du projet Jean-Zay.

ATELIER

Les enfants acteurs de leur quartier

Par le collectif SAGRU

Découvrez le projet qui sera proposé aux enfants pour améliorer les abords de l’école et les chemins pour y accéder. Ça sera aussi l’occasion pour vous d’y participer.

RENCONTRE

Par la Ville de Nantes

Présentation du projet « Pôle enfance »

Découvrez le futur pôle enfance qui se dessine pour les enfants et les familles.

ATELIER

Balade à vélo

Par la Ville de Nantes

Un parcours à vélo au niveau du plateau sportif. Un moment simple pour pédaler ensemble sur le parcours sportif.

Venez avec votre vélo ou nous vous en prêterons un.

PORTES-OUVERTES

Cours d’éveil artistique

Par le Conservatoire

Le cours d’éveil artistique des 6-7 ans aura lieu exceptionnellement à l’école Jean-Zay pour ce temps fort.

RENCONTRE

Exposition sur les projets hand

Par le HBCNantes

Le H vient à vous ! Venez discuter et regarder les projets de l’école autour du hand réalisés par les enfants et les équipes.

