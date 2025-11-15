PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL Route de Feumusson Yvré-l’Évêque
PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL Route de Feumusson Yvré-l'Évêque samedi 15 novembre 2025.
Route de Feumusson Accueil Grand Hall Yvré-l'Évêque Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 16:45:00
2025-11-15
A quelques kilomètres de la cité Plantagenêt, découvrez l’univers du cheval de haut niveau en visitant les infrastructures du plus grand pôle de compétitions équestres de France, (et l’un des
plus grands d’Europe).
C’est la tradition équestre mancelle, un art de vivre ancestral, qui est ainsi révélé.
En fonction du calendrier des compétitions, vous pourrez assister à différentes disciplines saut d’obstacles, dressage, voltige ou encore horse ball.
Avec le soutien de Boulerie Jump
Votre guide sera Isabelle Noyer
Réservation conseillée à la Maison du Pilier-Rouge, billetterie sur place. .
Route de Feumusson Accueil Grand Hall Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
