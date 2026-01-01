Pôle Européen du cheval Route de Feumusson Yvré-l’Évêque

Pôle Européen du cheval

Route de Feumusson Accueil Grand Hall Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 16:45:00

Date(s) :

2026-01-24

A quelques kilomètres de la cité Plantagenêt, découvrez l’univers du cheval de haut niveau en visitant les infrastructures du plus grand pôle de compétitions équestres de France, (et l’un des plus grands d’Europe). C’est la tradition équestre mancelle, un art de vivre ancestral, qui est ainsi révélé.

En fonction du calendrier des compétitions, vous pourrez assister à différentes disciplines saut d’obstacles, dressage, voltige ou encore horse ball.

Avec le soutien de Boulerie Jump. .

Route de Feumusson Accueil Grand Hall Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

