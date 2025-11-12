Pôle Nord – cartographie 4 Grand Amphi d’Odéon Paris

Pôle Nord – cartographie 4 Grand Amphi d’Odéon Paris mercredi 12 novembre 2025.

Pôle Nord – cartographie 4 Mercredi 12 novembre, 18h30 Grand Amphi d’Odéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T18:30:00 – 2025-11-12T19:30:00

Fin : 2025-11-12T18:30:00 – 2025-11-12T19:30:00

Conférence sur un espace d’accélération du monde

(la banquise, les hommes, les désirs et la dorsale de Lomonossov)

Le Pôle Nord est un espace d’accélération du monde. Observer et analyser le Pôle Nord, c’est arpenter un territoire du futur, c’est porter son regard à l’endroit où le devenir du globe terrestre est en train de se jouer en ce moment.

Il y a urgence pour l’humanité à comprendre les mutations en cours dans les espaces d’accélération du monde si l’on veut pouvoir anticiper, préserver, guider les évolutions, s’adapter, éviter l’indésirable. Or aucune analyse et cartographie précise du Pôle Nord n’a réellement été tentée à ce jour dans un souci prospectif. Cette conférence vise entre autres à combler cette lacune.

Ce qui vous sera dit ce soir dans cette conférence sera la vérité. Nue. Brute. Violente. Affligeante et particulièrement effrayante.

Et surtout désespérante dans son inéluctabilité.

Mais elle peut être aussi annonciatrice de beaux lendemains. Et d’un nouveau monde à habiter et à inventer.

Programmation par la compagnie La Fontaine aux Images

Grand Amphi d’Odéon 12 rue de l’école de médecine Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « floriane.fumey@verticaldetour.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769679399 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.grenoble.fr/agendaTheatre/88228/1386-pole-nord-atlas-de-l-anthropocene-cartographie-4.htm?periode=157673 »}]

Compagnie Vertical Détour – Frédéric Ferrer Cartographie Altas de l’anthropocène

Frédéric Ferrer