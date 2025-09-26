Pôle Party du CEM Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Pôle Party du CEM Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre vendredi 26 septembre 2025.

Pôle Party du CEM

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 14:30:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-26

Plus de 50 groupes sur scène, une ambiance électrique et un CEM en fête la Pôle Party revient pour une troisième édition explosive !

La rentrée musicale au Havre sera tout sauf tranquille la Pôle Party 2025 s’annonce comme un tourbillon d’énergie et de convivialité. Pour sa troisième édition, le CEM invite les musicien.ne.s de son Pôle de répétition à enflammer la scène et à faire vibrer le public pendant trois jours gratuite et ouverte à toutes et tous. Cette année, les concerts se déploieront sur trois scènes deux en extérieur sous la casquette et sous la scène, face aux tentes du patio et, bien sûr, dans la salle mythique Le Tube.

Entre énergie rock, envolées jazz, pulsations électro et surprises acoustiques, chacun trouvera son bonheur.

Mais la Pôle Party, ce n’est pas qu’une série de concerts c’est une grande fête collective. Le CEM se mobilise pour transformer ses espaces en un véritable terrain de jeu musical, où artistes, bénévoles et technicien.ne.s vibrent à l’unisson avec le public. Et l’ambiance, entre découvertes musicales, bar convivial et rencontres improvisées, promet d’être aussi chaleureuse que festive. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 48 48 80

English : Pôle Party du CEM

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pôle Party du CEM Le Havre a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie