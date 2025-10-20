Pôle position #4 Théâtre d’Auxerre Auxerre

Pôle position #4

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-02-24

Ce nouveau volet du dispositif Pôle position, dédié à la création émergente de Bourgogne-Franche-Comté, donne carte blanche à deux jeunes artistes issus des écoles d’art de Dijon et Besançon, Tanguy Barthelet et Lucie Drazek.

Le premier déploie ses peintures dans les espaces du théâtre tandis que la seconde investit l’espace de Hors[ ]Cadre avec ses dessins à l’encre. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

English : Pôle position #4

German : Pôle position #4

Italiano :

Espanol :

L’événement Pôle position #4 Auxerre a été mis à jour le 2025-10-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)