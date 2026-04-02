Pôle sportif Vacances de pâques Wimereux
Pôle sportif Vacances de pâques Wimereux lundi 13 avril 2026.
Wimereux
Pôle sportif Vacances de pâques
Salle Pierre-Ange Romain Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-13
Les enfants vont pouvoir participer aux activités proposées par les éducateurs sportifs de la Mairie pendant les vacances
de 8 h 45 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
Les inscriptions se font à partir du logiciel Eticket.
Horaires du Pôle sportif du LUNDI au VENDREDI
Matin
Accueil de 8h45 à 9h00
Activités de 9h00 à 12h00
▶ Après-midi
Accueil de 13h30 à 14h00
Activités de 14h00 à 17h00
inscription Obligatoire sur e-Ticket
De 6 ans à 13 ans. .
Salle Pierre-Ange Romain Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60 mairie@ville-wimereux.fr
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English :
L’événement Pôle sportif Vacances de pâques Wimereux a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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