Wimereux

Pôle sportif Vacances de pâques

Salle Pierre-Ange Romain Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-13

Les enfants vont pouvoir participer aux activités proposées par les éducateurs sportifs de la Mairie pendant les vacances

de 8 h 45 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00

Les inscriptions se font à partir du logiciel Eticket.

Horaires du Pôle sportif du LUNDI au VENDREDI

Matin

Accueil de 8h45 à 9h00

Activités de 9h00 à 12h00

▶ Après-midi

Accueil de 13h30 à 14h00

Activités de 14h00 à 17h00

inscription Obligatoire sur e-Ticket

De 6 ans à 13 ans. .

Salle Pierre-Ange Romain Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60 mairie@ville-wimereux.fr

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English :

L’événement Pôle sportif Vacances de pâques Wimereux a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale