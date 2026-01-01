Police Line Tribune Police, Sting

1995 route des Alpes Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Concert d’hommage au fameux groupes the police et Sting. Ambiance Rock des année 80 !

.

1995 route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 spotdesbaronnies@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tribute concert to the famous bands the police and Sting. 80s rock atmosphere!

L’événement Police Line Tribune Police, Sting Curnier a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale