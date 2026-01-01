Police Line Tribune Police, Sting Curnier
1995 route des Alpes Curnier Drôme
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Concert d’hommage au fameux groupes the police et Sting. Ambiance Rock des année 80 !
1995 route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 spotdesbaronnies@gmail.com
English :
Tribute concert to the famous bands the police and Sting. 80s rock atmosphere!
