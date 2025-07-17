Magie de la luminescence Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois

Magie de la luminescence

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Programme ateliers famille à la Maison & Laboratoire de Louis Pasteur à Arbois

> Adaptations des animaux de 6 à 12 ans

Mardi 7 avril 10h-12h ou 14h30-16h30

Résister au climat, se nourrir, se reconnaître, se protéger, … viens découvrir comment les animaux se sont adaptés à leur milieu de vie pour survivre !

> Mission pression ! À partir de 8 ans.

Jeudi 9 avril 10h-12h ou 14h30-16h30

Des objets sous pression, nous en connaissons la bouteille de limonade, le pneu du vélo, les parents qui rentrent du travail… Mais au fait, c’est quoi la pression ? Venez expérimenter sur les pouvoirs de la pression, ou sur son absence, le vide ! Vide et pression, pourrions-nous contrôler tout cela ? Partez en mission pour résoudre plusieurs énigmes à l’aide de ces nouveaux outils, pour peut-être, ouvrir une boîte avec une force nouvelle, faire avancer un bateau… Autant de défis qui n’attendent que vous !

> Chocolat de 6 à 12 ans

Mardi 14 avril 10h-12h ou 14h30-16h30

Plaisir caché ou passion avouée, vertige gustatif ou simple gourmandise, le chocolat, est présent partout sous des formes et des couleurs multiples. Laissez-vous embarquez et compter les secrets du chocolat !

> L’œuf dans tous ses états ! De 6 à 12 ans

Jeudi 16 avril 10h-12h ou 14h30-16h30

Présent de l’entrée au dessert, l’œuf est dans toutes nos assiettes et ses utilisations sont nombreuses et diverses ! Découvrez à la manière d’un scientifique ce qu’est un œuf et pourquoi on peut le transformer de mille et une manière !

INFORMATIONS

Âge: Les ateliers sont destinés aux enfants à partir de 6 ans révolus et jusqu’à 12 ans.

Certains sont conçus pour des âges spécifiques. L’atelier Mission pression est destiné aux enfants à partir de 8 ans.

La présence d’un adulte est obligatoire. Si nous constatons qu’un enfant à moins de l’âge demandé le jour de l’atelier, nous nous réservons le droit de lui refuser l’entrée à l’atelier. Nous remercions les parents et grands-parents de ne pas emmener un bébé ou un enfant qui ne soit pas en âge de suivre l’atelier car il risquerait de perturber l’atelier. Les ateliers nécessitent de la concentration, ils doivent se dérouler dans les meilleures conditions possibles afin de respecter les capacités d’attention de chacun.

Réservation

Le nombre de personnes par atelier est limité ! Pensez à réserver.

Merci de bien préciser l’âge des enfants et un numéro de téléphone. Pensez à vérifier vos spams nos réponses à vos mails peuvent parfois s’y trouver.

L’envoi d’un mail ne suffit pas à réserver un atelier. Vous devez attendre de recevoir une confirmation positive de votre inscription, certains ateliers pouvant déjà être complets.

Du mardi 7 avril au vendredi 17 avril 2026

2 séances par jour 10h-12h ou 14h30-16h30

Les ateliers ont lieu les lundis, mercredis et vendredis à DOLE à la Maison natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur 39100 Dole et les mardis et jeudis à ARBOIS Maison de Louis Pasteur 83 rue de Courcelles 39 600 Arbois

Le chocolat illumine les vacances de Pâques ! Offrez à vos enfants une aventure gourmande pour percer tous les secrets de cette douceur irrésistible.

D’autres ateliers viennent compléter le programme Adaptations des animaux , Les secrets du savon et L’œuf dans tous ses états , pour observer, expérimenter et poser un nouveau regard sur le monde qui nous entoure.

Les plus grands sont invités à relever les défis de l’atelier Mission pression et à découvrir tous les secrets de la pression ! .

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 contact@terredelouispasteur.fr

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English : Magie de la luminescence

L’événement Magie de la luminescence Arbois a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA