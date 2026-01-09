Police scientifique Lab71 Dompierre-les-Ormes
Police scientifique Lab71 Dompierre-les-Ormes lundi 16 février 2026.
Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 7 EUR
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-16 15:30:00
2026-02-16
Mais que s’est-il passé au Lab71 ? Récoltez les indices et analysez-les au laboratoire pour résoudre l’enquête !
Age à partir de 8 ans
Durée 1h30 .
+33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
