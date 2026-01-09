Police scientifique Lab71 Dompierre-les-Ormes

Police scientifique

Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 15:30:00

2026-02-16

Mais que s’est-il passé au Lab71 ? Récoltez les indices et analysez-les au laboratoire pour résoudre l’enquête !

Age à partir de 8 ans

Durée 1h30 .

