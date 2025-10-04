Police Vibrations Fauville-en-Caux Terres-de-Caux

Police Vibrations Fauville-en-Caux Terres-de-Caux samedi 4 octobre 2025.

Police Vibrations

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Avec plus de 50 millions d’albums vendus, 6 Grammy awards et une vingtaine de singles, The Police fait définitivement partie des groupes rock de légende.

The Police Vibrations, l’un des meilleurs groupes tribute de The Police, propose de faire revivre l’expérience des concerts mythiques du band original.

The Police Vibrations est né de la réunion de 4 musiciens expérimentés, tous animés d’une même passion autour du répertoire de The Police, composé de 5 albums devenus mythiques, sortis entre 1978 et 1983.

Fidèles aux harmonies, aux tonalités, et aux sons si particuliers du groupe The Police, les musiciens vous feront revivre la magie des singles tels que Roxanne, So lonely, Walking on the moon, Can’t stand losing you, Message in a bottle, Don’t stand so close to me, Every little thing she does, Every breath you take, Synchronicity II, etc.

Leur ADN être au plus près des versions live du trio légendaire pour retransmettre l’énergie emblématique du groupe sur scène, en privilégiant l’interaction avec le public qui devient alors acteur du spectacle… ​Ready for the show ? .

