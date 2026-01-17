Polis MataK / Mathis Polack 4tet, JASS CLUB PARIS, PARIS

Polis MataK / Mathis Polack 4tet Mercredi 11 février, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-11T19:30:00+01:00 – 2026-02-11T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-11T21:30:00+01:00 – 2026-02-11T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Le « Polis MataK » réunit quatre musiciens toulousains autour des compositions du saxophoniste Mathis Polack. Le projet s’inscrit dans des influences multiples, mêlant jazz moderne, aussi bien américain qu’européen, et musique classique. Riches de parcours et de cultures musicales variés, les musiciens partagent un goût commun pour l’improvisation et le jazz. Chacun apporte ainsi ses propres influences à l’univers du saxophoniste, explorant ensemble l’improvisation et des palettes sonores aux couleurs savoureuses. **Mathis Polack** / saxophones **Arthur Guyard** / piano, clavier **Idrîs-Félix Bahri** / basse **Curtis Efoua Ela** / batterie & Guests

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013

