Polis MataK / Mathis Polack 4tet JASS CLUB PARIS Paris mercredi 11 février 2026.
Le projet s’inscrit dans des influences multiples, mêlant jazz moderne, aussi bien américain qu’européen, et musique classique.
Riches de parcours et de cultures musicales variés, les musiciens partagent un goût commun pour l’improvisation et le jazz. Chacun apporte ainsi ses propres influences à l’univers du saxophoniste, explorant ensemble l’improvisation et des palettes sonores aux couleurs savoureuses.
Mathis Polack / saxophones
Arthur Guyard / piano, clavier
Idrîs-Félix Bahri / basse
Curtis Efoua Ela / batterie
& Guests
Le « Polis MataK » réunit quatre musiciens toulousains autour des compositions du saxophoniste Mathis Polack !
Le mercredi 11 février 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
