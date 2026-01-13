Polis MataK / Mathis Polack 4tet JASS CLUB PARIS Paris

Le projet s’inscrit dans des influences multiples, mêlant jazz moderne, aussi bien américain qu’européen, et musique classique.

Riches de parcours et de cultures musicales variés, les musiciens partagent un goût commun pour l’improvisation et le jazz. Chacun apporte ainsi ses propres influences à l’univers du saxophoniste, explorant ensemble l’improvisation et des palettes sonores aux couleurs savoureuses.

Mathis Polack / saxophones

Arthur Guyard / piano, clavier

Idrîs-Félix Bahri / basse

Curtis Efoua Ela / batterie

& Guests

Le « Polis MataK » réunit quatre musiciens toulousains autour des compositions du saxophoniste Mathis Polack !

Le mercredi 11 février 2026

de 20h30 à 21h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

