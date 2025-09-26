POLITIC LOVERS + FRANCBATARDS // Qui Sème Le Son #7 par Diff’art Le Rouge Gorge Parthenay

POLITIC LOVERS + FRANCBATARDS // Qui Sème Le Son #7 par Diff’art Le Rouge Gorge Parthenay vendredi 26 septembre 2025.

POLITIC LOVERS + FRANCBATARDS // Qui Sème Le Son #7 par Diff’art

Le Rouge Gorge 4-5 Rue Béranger Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

POLITIC LOVERS

En observant une progression significative de 49.3 points sur l’indice du CAC40, Politic Lovers s’impose désormais comme l’organisation punk rock francophone la plus compétitive. Le minimum syndical pour eux, c’est de faire le maximum musical pour leurs sympathisants mélomanes

FRANCBATARDS

Le groupe tire son nom des origines diverses des membres du groupe Québec, La Réunion et L’île Maurice ! Tout autant d’horizons qui forment un style musical mélangeant les genres. Du Reggae au Ska, en passant par le rap et la musique du monde. Autant de styles revendicateurs qui invitent à danser ! .

Le Rouge Gorge 4-5 Rue Béranger Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

English : POLITIC LOVERS + FRANCBATARDS // Qui Sème Le Son #7 par Diff’art

German : POLITIC LOVERS + FRANCBATARDS // Qui Sème Le Son #7 par Diff’art

Italiano :

Espanol : POLITIC LOVERS + FRANCBATARDS // Qui Sème Le Son #7 par Diff’art

L’événement POLITIC LOVERS + FRANCBATARDS // Qui Sème Le Son #7 par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2025-08-11 par CC Parthenay Gâtine