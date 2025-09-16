Politologie du Budget – Le capitalisme en échec? HEC Alumni Paris

GENERATION SHARE Partageons nos talents! Séance plénière Cercle économique: Politologie du Budget – Le capitalisme en échec?

Chers camarades, bonjour!

Après ces vacances chaudes , sous une actualité turbulente, voici le moment de repasser à l’action!

La prochaine réunion plénière de notre

Cercle économique

aura lieu

le mardi 16 septembre 2025 à 10 heures

à l’Association et en ligne – lien ci-dessous:

[https://us02web.zoom.us/j/88619212733?pwd=aG1PK2pKRVM1T2ZyQUk0ZTBId0Z2UT09](https://us02web.zoom.us/j/88619212733?pwd=aG1PK2pKRVM1T2ZyQUk0ZTBId0Z2UT09)

ID de réunion : 886 1921 2733 – Code secret : 144964

L’actualité, retournons- y : notre sujet principal ne pouvait être autre que le Budget.

Bertrand nous proposera une approche originale:

Politologie du Budget avec l’IA.

Et bien sûr, la discussion sera ouverte après l’exposé.

L’actualité ne doit pas masquer les réflexions de long terme. Voici un deuxième thème, qui ne devrait pas vous laisser indifférents:

Le capitalisme en échec ? Le chemin perdu de la productivité.

Je vous proposerai quelques idées sur cet important sujet.

Nous comptons sur votre active participation.

Inscrivez-vous à cette réunion directement en cliquant sur l’événement sur le site Gen Share à l’aide du lien suivant et permanent désormais:

[https://www.hecalumni.fr/group/generation-share/377/calendar](https://www.hecalumni.fr/group/generation-share/377/calendar)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T12:00:00.000+02:00

