Pollutia L’Estran, Place Carnot Marennes-Hiers-Brouage
jeudi 29 octobre 2026 · L'Estran, Place Carnot · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Pollutia
L’Estran, Place Carnot Cinéma l’estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Le jeudi 29 octobre à 15h, l’Estran accueille « Pollutia », une création jeune public proposée par les compagnies La BoîteAzik et Le Héron à 2 Bec. À partir de 5 ans.
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L’Estran, Place Carnot Cinéma l’estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine culture@marennes.fr
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English : Pollutia
On Thursday, October 29, at 3:00 p.m., L’Estran will host « Pollutia, » a production for young audiences presented by the theater companies La BoîteAzik and Le Héron à 2 Bec. For ages 5 and up.
L’événement Pollutia Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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