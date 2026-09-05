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AGENDA · Marennes-Hiers-Brouage

Pollutia L’Estran, Place Carnot Marennes-Hiers-Brouage

jeudi 29 octobre 2026 · L'Estran, Place Carnot · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
L'Estran, Place Carnot
Adresse
Cinéma l'estran
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5

Marennes-Hiers-Brouage

Pollutia

L’Estran, Place Carnot Cinéma l’estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

Le jeudi 29 octobre à 15h, l’Estran accueille « Pollutia », une création jeune public proposée par les compagnies La BoîteAzik et Le Héron à 2 Bec. À partir de 5 ans.
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L’Estran, Place Carnot Cinéma l’estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   culture@marennes.fr

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English : Pollutia

On Thursday, October 29, at 3:00 p.m., L’Estran will host « Pollutia, » a production for young audiences presented by the theater companies La BoîteAzik and Le Héron à 2 Bec. For ages 5 and up.

L’événement Pollutia Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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