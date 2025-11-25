Pollution en eau douce Freshwater pollution Cinéma Pathé Le Mans Le Mans

Pollution en eau douce Freshwater pollution

3 jours pour comprendre et agir contre la pollution de l’eau.

Comment mieux comprendre la pollution de l’eau douce et découvrir les solutions qui émergent en Sarthe comme en Europe ?

C’est la question au cœur du CoLab “Pollution en eau douce Freshwater Pollution”, un rendez-vous ouvert à toutes et tous qui transformera, pendant trois jours, le cinéma Pathé Le Mans en véritable laboratoire d’idées, de découvertes et d’actions collectives.

Du 25 au 27 novembre, cet événement gratuit invite le public à explorer un sujet essentiel la pollution de l’eau douce. Un enjeu majeur, souvent évoqué mais parfois difficile à saisir dans toute sa complexité.

Cet évènement propose un format unique mêlant conférences, visite de terrain et hackathon, pour comprendre les mécanismes de la pollution, découvrir les recherches en cours et imaginer ensemble des pistes d’action concrètes. Chercheurs, associations, entreprises, institutions et citoyens seront réunis pour partager leurs connaissances et croiser leurs points de vue.

L’événement débutera par une journée de conférences et d’échanges autour des travaux scientifiques et initiatives locales. Une visite de la Maison de l’Eau permettra ensuite d’observer de près les enjeux liés à la qualité de l’eau sur notre territoire.

L’évènement se poursuivra par un hackathon collaboratif où les participants travailleront en équipe sur des idées de solutions innovantes. Certaines interventions seront en anglais, avec traduction en direct, afin de rester accessibles à tous.

L’évènement est gratuit et s’adresse à toutes les personnes intéressées par la préservation de l’eau douce citoyen curieux, étudiants, professionnels, …

Trois jours pour mieux comprendre, échanger et agir collectivement.

Gratuit inscription obligatoire .

Cinéma Pathé Le Mans 3 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire cospace-colours@univ-lemans.fr

