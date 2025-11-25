Pollution plastique : comprendre pour agir Musée de Bretagne Rennes

Pollution plastique : comprendre pour agir Musée de Bretagne Rennes Mardi 25 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Chaque année, des millions de tonnes de plastique finissent dans l’océan. Quel est l’impact sur nos écosystèmes ? Ika Paul-Pont, écotoxicologue, nous éclaire.

L’état actuel des connaissances scientifiques sur les risques écologiques liés à la pollution plastique est présenté, ainsi que les voies possibles de réduction pour relever les défis et enjeux de demain, venir en appui aux politiques publiques et engager des actions concrètes..

Ika Paul-Pont est directrice de recherche CNRS au sein du LEMAR (Laboratoire des sciences de l’environnement marin) à Plouzané. Spécialisée en écotoxicologie marine, elle travaille sur le devenir et la toxicité des déchets plastiques sur les écosystèmes côtiers. En partenariat avec le CNRS.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine