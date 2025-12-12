POLLY LA FILLE ILLUSTREE Antogny-le-Tillac

POLLY LA FILLE ILLUSTREE

22 Route de Richelieu Antogny-le-Tillac Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Polly, c’est une voix qui gronde et caresse à la fois.

Elle incarne la voix magnétique de la chanson française actuelle.

Portée par un féminisme sans vernis et une énergie lumineuse, elle fait éclater les frontières entre chanson et rock, entre tendresse et sensualité assumée.

Entourée de ses deux guitaristes, et d’un batteur, elle livre un set puissant, mêlant poésie sombre, textes ciselés et histoires suspendues.

Après avoir enregistré son premier album, La Fille illustrée, Polly n’a qu’une hâte, le défendre devant vous, sur scène avec toute la passion dont elle est capable ! 11 .

22 Route de Richelieu Antogny-le-Tillac 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

English :

Polly is a voice that both rumbles and caresses.

She embodies the magnetic voice of today?s French chanson.

Carried by an unvarnished feminism and luminous energy, she blurs the boundaries between chanson and rock, between tenderness and sensuality.

