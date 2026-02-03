Poloche

Long Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

A vos costumes ! Poloche défilera dans les rue du village le samedi 18 avril. Venez accompagner la fanfare du village Fanfare Viv’Long. Rendez-vous à 14h30, sur la place de la Mairie.

A vos costumes ! Poloche défilera dans les rue du village le samedi 18 avril. Venez accompagner la fanfare du village Fanfare Viv’Long. Rendez-vous à 14h30, sur la place de la Mairie. .

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 80 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get your costumes on! Poloche will parade through the village on Saturday, April 18. Come and join the village brass band: Fanfare Viv’Long. See you at 2.30pm on the Place de la Mairie.

L’événement Poloche Long a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre