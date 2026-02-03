Poloche Long
Poloche Long samedi 18 avril 2026.
Poloche
Long Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
A vos costumes ! Poloche défilera dans les rue du village le samedi 18 avril. Venez accompagner la fanfare du village Fanfare Viv’Long. Rendez-vous à 14h30, sur la place de la Mairie.
Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 80 21
English :
Get your costumes on! Poloche will parade through the village on Saturday, April 18. Come and join the village brass band: Fanfare Viv’Long. See you at 2.30pm on the Place de la Mairie.
L’événement Poloche Long a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre