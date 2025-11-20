Pologne, histoire d’une ambition avec Pierre Buhler Musée de Bretagne Rennes

Pologne, histoire d’une ambition avec Pierre Buhler Musée de Bretagne Rennes Jeudi 20 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Ancien Ambassadeur de Pologne, **Pierre Buhler** a été le témoin privilégié des bouleversements géopolitiques en Europe.

Dans son dernier livre _Pologne, histoire d’une ambition – comprendre le moment polonais_, il nous fait découvrir cette nation au cœur de la longue histoire européenne, dont le rôle est plus que jamais central dans la recomposition des forces en cours.

Membre du Centre d’analyse, de précision et de stratégie auprès du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, il a été président de l’Institut Français de 2017 à 2020.

Rencontre à l’initiative de la Maison de l’Europe Rennes et Haute Bretagne – centre Europe Direct, animée par Laurent Marchand, journaliste à _Ouest-France_ , en partenariat avec l’European cyber week. Suivie d’une séance de dédicaces.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine