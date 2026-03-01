Polokus & Mugen Bateau El Alamein Paris

Polokus (rap, saxophone) et Mugen (accordéon, trombone, chant). partagent la scène depuis six ans sur des beats hip-hop, trap ou electro. Ils proposent une musique festive avec des textes ciselés, mêlant fictions, confidences, références geek et pop culture.

Rap musette à l’honneur !

Le vendredi 27 mars 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 10 à 12 euros.

Tout public.

Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris

