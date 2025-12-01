Poltergeist et DuR ChaToN Châteauroux

Poltergeist et DuR ChaToN

93 Rue Ampère Châteauroux Indre

Tarif : 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le samedi 13 décembre rejoignez l’équipe de radio Balistiq au 9Cube pour une soirée électro avec Poltergeist et DuR ChaToN en concert ! Froid, lourd et organique le son paranormal de POLTERGEIST est taillé pour le dancefloor !

Seul en scène cet artiste à l’aura glacée et à la présence magnétique nous plonge dans un univers parallèle inspiré par Kraftwerk, Gesaffelstein, Vitalic ou Paul Kalkbrenner,

Né de la rencontre explosive entre la chanteuse et plasticienne Sophie Laronde et le producteur Nicolas Lutz dit Moldav , DuR ChaToN est un duo qui fusionne synth-pop, électroclash et Electronic Body Music, avec des textes en français entre beauté et noirceur.

Le samedi 13 décembre au 9Cube c’est de l’électro, c’est du live act , c’est votre rendez-vous clubbing avec radio Balistiq ! 12 .

93 Rue Ampère Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

On Saturday December 13, join the Radio Balistiq team at 9Cube for an electro evening featuring Poltergeist and DuR ChaToN in concert! Cold, heavy and organic, POLTERGEIST’s paranormal sound is made for the dancefloor!

German :

Am Samstag, den 13. Dezember, treffen Sie das Team von Radio Balistiq im 9Cube zu einem Elektro-Abend mit Poltergeist und DuR ChaToN live! Kalt, schwer und organisch ist der paranormale Sound von POLTERGEIST wie geschaffen für den Dancefloor!

Italiano :

Unitevi al team di Radio Balistiq al 9Cube sabato 13 dicembre per una notte di electro con Poltergeist e DuR ChaToN in concerto! Freddo, pesante e organico, il suono paranormale di POLTERGEIST è fatto per il dancefloor!

Espanol :

Únete al equipo de Radio Balistiq en 9Cube el sábado 13 de diciembre para una noche de electro con Poltergeist y DuR ChaToN en concierto Frío, pesado y orgánico, el sonido paranormal de POLTERGEIST está hecho para la pista de baile

