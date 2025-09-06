POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Aquarelles Bibliothèque Municipale Nort-sur-Erdre
POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Aquarelles Bibliothèque Municipale Nort-sur-Erdre samedi 6 septembre 2025.
POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Aquarelles
Bibliothèque Municipale 8 rue Anne de Bretagne Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-06
Exposition d’Aquarelles d’Anik Marin
Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .
Bibliothèque Municipale 8 rue Anne de Bretagne Nort-sur-Erdre 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu
English :
Watercolor exhibition by Anik Marin
German :
Ausstellung von Aquarellen von Anik Marin
Italiano :
Mostra di acquerelli di Anik Marin
Espanol :
Exposición de acuarelas de Anik Marin
L’événement POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Aquarelles Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-28 par Pays Erdre Canal Forêt