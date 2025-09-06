POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Aquarelles Bibliothèque Municipale Nort-sur-Erdre

Exposition d’Aquarelles d’Anik Marin

Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .

Bibliothèque Municipale 8 rue Anne de Bretagne Nort-sur-Erdre 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu

English :

Watercolor exhibition by Anik Marin

German :

Ausstellung von Aquarellen von Anik Marin

Italiano :

Mostra di acquerelli di Anik Marin

Espanol :

Exposición de acuarelas de Anik Marin

