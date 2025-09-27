POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Conférence rue Saint Pierre Héric

POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Conférence rue Saint Pierre Héric samedi 27 septembre 2025.

POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Conférence

rue Saint Pierre Médiathèque Héric Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-27

Conférence animé par Bernard JACQUET
Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, mythes et réalités

Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/   .

rue Saint Pierre Médiathèque Héric 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire   contact@centre-polyglotte.eu

English :

Conference moderated by Bernard JACQUET

German :

Konferenz moderiert von Bernard JACQUET

Italiano :

Conferenza moderata da Bernard JACQUET

Espanol :

Conferencia moderada por Bernard JACQUET

L’événement POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Conférence Héric a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays Erdre Canal Forêt