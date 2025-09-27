POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Conférence rue Saint Pierre Héric
POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Conférence rue Saint Pierre Héric samedi 27 septembre 2025.
POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Conférence
rue Saint Pierre Médiathèque Héric Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Conférence animé par Bernard JACQUET
Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, mythes et réalités
Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .
rue Saint Pierre Médiathèque Héric 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu
English :
Conference moderated by Bernard JACQUET
German :
Konferenz moderiert von Bernard JACQUET
Italiano :
Conferenza moderata da Bernard JACQUET
Espanol :
Conferencia moderada por Bernard JACQUET
L’événement POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Conférence Héric a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays Erdre Canal Forêt